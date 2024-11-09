Нагорных заявил, что «Локомотив» не планирует строительство нового стадиона

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб не планирует строительство или реконструкцию домашнего стадиона.

«В среднесрочной перспективе нет таких мыслей, много текущих вопросов, глобально пока ничего перестраивать не будем», — цитирует ТАСС руководителя железнодорожников.

По его словам, у клуба есть много задач по реконструкции имеющегося стадиона. Кроме того, есть планы по строительству двух новых полей для тренировок.

«РЖД Арена», на которой «Локомотив» проводит домашние матчи, была построена в 2002 году. Стадион после модернизации в 2017 году вмешает 27 320 болельщиков.