Александр Медведев назвал Дзюбу одним из лучших игроков в истории «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» составил топ лучших игроков за всю историю петербургской команды.

«Лучший игрок в истории «Зенита»? К сожалению, очень мало хроники осталось, чтобы убедиться в мастерстве наших футболистов, которые играли в далеком прошлом. Очень мало хроники даже кубкового матча 1944 года. Выбираешь всегда тех, о ком ты не просто прочитал, а кого видел. Трудно выбрать, потому что на моей памяти победа в 1984-м и первые успехи, когда «Газпром» стал генеральным спонсором и партнером «Зенита», но от симпатий я своих никогда не уйду: считаю, что Александр Кержаков — один из лучших игроков в истории «Зенита». Если говорить о топ-3, то я бы назвал Кержакова, Аршавина и Дзюбу. Из легионеров это Халк, Данни и Ломбертс», — сказал Медведев «СЭ».

Артем Дзюба присоединился к «Зениту» 1 июля 2015 года. За семь лет нападающий провел в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 результативных передач.