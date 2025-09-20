«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо» и «Локомотива» на матч 9-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:30 мск.

«Динамо» Махачкала: Волк, Имад Аззи, Табидзе, Мохаммед Аззи, Алибеков, Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Погостнов, Монтес, Фассон, Баринов, Пруцев, Бакаев, Батраков, Руденко, Воробьев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Махачкала — «Локомотив».