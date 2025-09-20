«Локомотив» упустил победу над махачкалинским «Динамо», Бакаев забил и получил красную карточку

«Локомотив» в гостях сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 55-й минуте открыл Зелимхан Бакаев. Спустя 10 минут он получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.

Хозяева отыгрались благодаря голу Миро в концовке встречи.

«Локомотив» (17 очков) поднялся на второе место в РПЛ. «Динамо» (9) идет десятым в турнирной таблице.

В следующем туре железнодорожники на своем поле примут «Рубин». Матч пройдет 27 сентября. Махачкалинцы 28 сентября дома сыграет против «Сочи».