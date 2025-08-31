«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Динамо» Махачкала и «Динамо» Москва сыграют в 7-м туре чемпионата России в воскресенье, 31 августа. Игра состоится на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске и начнется в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

31 августа 2025, 20:30. Анжи Арена (Каспийск)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию матча покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 6-ти туров РПЛ махачкалинцы набрали пять очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина с восемью баллами идет на седьмой строчке в чемпионате России.