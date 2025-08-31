ЦСКА — «Краснодар»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА на своем поле примет «Краснодар» в 7-м туре чемпионата России в воскресенье, 31 августа. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

31 августа 2025, 18:00. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главного матча тура. Ключевые события встречи ЦСКА — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

По итогам 6-ти туров РПЛ армейцы набрали 14 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Краснодарцы с 15-ю баллами идут на первой строчке в чемпионате России.