Малышев — о срыве трансфера Эль-Каруани в «Спартак»: «На мой взгляд, ответственность за провал на нидерландской стороне»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал неудачу с переходом защитника «Утрехта» Суфьяна Эль-Каруани.

«Мы действительно интересовались Эль-Каруани, но не смогли по итогу договориться с «Утрехтом». На мой взгляд, ответственность за провал переговоров на нидерландской стороне», — цитирует Малышева «Чемпионат».

Эль-Каруани играет за «Утрехт» с 2023 года. В 77 матчах за нидерландскую команду во всех турнирах он забил 3 мяча и сделал 19 результативных передач. Контракт 24-летнего марокканца с клубом рассчитан до лета 2026 года.