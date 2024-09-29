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Сегодня, 19:50

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: гости выигрывают после первого тайма

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Московское «Динамо» после первого тайма на выезде обыгрывает махачкалинское в матче 10-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 20-й минуте забил Муми Нгамале.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
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ФК Динамо (Махачкала)
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 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
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9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
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