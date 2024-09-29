«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: гости выигрывают после первого тайма

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Московское «Динамо» после первого тайма на выезде обыгрывает махачкалинское в матче 10-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 20-й минуте забил Муми Нгамале.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва.