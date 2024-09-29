«Динамо» Мх — «Динамо»: штрафной, с которого гости забили гол, назначен ошибочно

На 19-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Динамо» Мх — «Динамо» судья Сергей Чебан ошибочно назначил штрафной удар, после розыгрыша которого гости забили гол. В том моменте Константин Тюкавин открытыми шипами наступил Никите Глушкову на голеностоп, однако арбитр зафиксировал фол со стороны махачкалинца. ВАР в такой ситуации вмешаться не вправе.