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Сегодня, 19:35

«Динамо» Махачкала — «Динамо»: Чебан ошибся, назначив пенальти. Неважно, в чью руку попал мяч

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 3-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Динамо» Мх — «Динамо» судья Сергей Чебан, занимавший хорошую позицию, совершил серьезную ошибку, назначив пенальти в ворота гостей.

Ему на помощь быстро пришли видеоассистенты Василий Казарцев и Павел Шадыханов, и в итоге неверное решение арбитра было изменено.

В том моменте в штрафной площади москвичей Роберто Фернандес сыграл головой в мяч, пытаясь выбить его. Дальше даже неважно, в чью руку попал мяч — в руку самому Фернандесу или Милану Майсторовичу. По правилам и в том, и в другом случае это не основания для 11-метрового удара. И он совершенно верно был отменен.

Произошло 35-е вмешательство ВАР в 80 матчах чемпионата России-2024/25. 33 раза первоначальное решение изменялось. Еще в двух случаях Ян Бобровский и Егор Егоров оставили в силе первый вердикт.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Динамо

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
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1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
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 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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 0 : 0
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