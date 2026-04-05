«Динамо» Махачкала — «Балтика»: гости выигрывают после первого тайма
«Балтика» после первого тайма выигрывает в матче против махачкалинского «Динамо» в 23-м туре РПЛ — 1:0.
Единственный гол на 14-й минуте забил форвард калининградцев Брайан Хиль.
Положение команд
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|23
|16
|4
|3
|48-16
|52
|
2
|Зенит
|23
|15
|6
|2
|43-16
|51
|
3
|Локомотив
|23
|12
|8
|3
|49-32
|44
|
4
|Балтика
|23
|11
|10
|2
|32-11
|43
|
5
|ЦСКА
|23
|13
|3
|7
|36-25
|42
|
6
|Спартак
|23
|12
|5
|6
|37-31
|41
|
7
|Рубин
|23
|9
|6
|8
|23-25
|33
|
8
|Динамо
|23
|8
|7
|8
|40-33
|31
|
9
|Ахмат
|23
|8
|6
|9
|27-29
|30
|
10
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|18-25
|25
|
11
|Акрон
|23
|5
|7
|11
|28-40
|22
|
12
|Динамо Мх
|23
|5
|7
|11
|14-29
|22
|
13
|Кр. Советов
|23
|5
|6
|12
|23-42
|21
|
14
|Пари НН
|23
|6
|2
|15
|18-37
|20
|
15
|Оренбург
|23
|4
|7
|12
|24-36
|19
|
16
|Сочи
|23
|2
|3
|18
|20-53
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.04
|13:00
|Акрон – ЦСКА
|1 : 2
|4.04
|15:15
|Зенит – Кр. Советов
|2 : 1
|4.04
|17:30
|Динамо – Оренбург
|3 : 3
|4.04
|19:45
|Ахмат – Краснодар
|0 : 1
|5.04
|14:00
|Пари НН – Ростов
|0 : 1
|5.04
|16:30
|Динамо Мх – Балтика
|2 : 2
|5.04
|19:30
|Спартак – Локомотив
|2 : 1
|6.04
|19:30
|Сочи – Рубин
|0 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Хуан Хосе Касерес
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|21
|1
|4
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|21
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|21
|1
|2
