Мелехин стал самым молодым центральным защитником, сыгравшим 100 матчей в РПЛ в XXI веке

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин провел свой сотый матч в РПЛ.

5 апреля Мелехин отыграл весь матч против «Пари НН» (1:0) в 23-м туре чемпионата России.

Мелехин достиг этой отметки в 22 года и 3 месяца. Он стал самым молодым центральным защитником в XXI веке, сыгравшим 100 матчей в РПЛ, сообщает Opta Sports.

Ранее рекордсменом был Алексей Березуцкий, который сыграл 100 матчей к 23 годам и 1 месяцу. Также в топ-5 Игорь Дивеев (23 года и 6 месяцев), Данила Прохин (23 года и 11 месяцев) и Руслан Литвинов (23 года и 11 месяцев).

В этом сезоне Мелехин провел 28 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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