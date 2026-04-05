Хиль стал рекордсменом «Балтики» по голам за сезон в высшем дивизионе

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль установил клубный рекорд по голам за один сезон в высшем дивизионе.

5 апреля колумбиец отличился в матче против махачкалинского «Динамо» (1:0) в 23-м туре РПЛ, Теперь на его счету 13 голов в этом розыгрыше РПЛ.

Хиль выступает за «Балтику» с января 2025 года.

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