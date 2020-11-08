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«Динамо» — «Локомотив»: трансляция матча — в 19.00

17:30
Клинтон Нжи (слева) против Владислава Игнатьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Клинтон Нжи (слева) против Владислава Игнатьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 8 ноября, состоится матч 14-го тура Тинькофф Чемпионата России «Динамо» — «Локомотив». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Динамо» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Динамо» — «Локомотив»

Динамо — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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