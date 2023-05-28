«Динамо» — «Локомотив»: Сазонов вывел бело-голубых вперед

Защитник «Динамо» Саба Сазонов вывел команду вперед в начале второго тайма матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» — 2:1. На 55-й минуте он замкнул подачу Арсена Захаряна с фланга.