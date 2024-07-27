Гафин считает, что «Динамо» заслужило победу в матче с «Локомотивом»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1).

— Большая группа футболистов по разным причинам не принимала участия в матче. Шанс получили молодые ребята из обоймы, которые долго ждали его. Местами играли очень здорово. Местами были просадки. Где-то заслужили победу, где-то гости нас простили. Футболисты отдали максимум. Заслужили победу. Отдельно хочу отметить Майсторовича и Гагнидзе. Оба забили дебютные голы за наш клуб.

— Планируется ли продление контракта Нгамале?

— Следите внимательно за нашими каналами коммуникации. На следующей неделе все узнаете.

В следующем туре команда Марцела Лички 3 августа сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном», «Локомотив» на следующий день встретится на выезде с грозненским «Ахматом».