Гафин: «Трансферная кампания «Динамо» не стоит на месте»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о трансферных планах клуба на лето.

«Мы понимаем, что на дистанции с таким составом, безусловно, будет тяжело. Наша трансферная кампания не стоит на месте. Решения будут приниматься пошагово», — сказал Гафин.

Во 2-м туре РПЛ «Динамо» победило «Локомотив» — 3:1. В следующем матче чемпионата России команда Марцела Лички 3 августа сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном».