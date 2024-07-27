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Сегодня, 19:40

Агент полузащитника «Спартака» из Суботицы Тодороски подтвердил интерес со стороны клубов РПЛ

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Футбольный агент Джозеф Мануэль рассказал о возможном переходе полузащитника «Спартака» из Суботицы Андрея Тодороски в один из клубов РПЛ.

Ранее «СЭ» сообщал об интересе к футболисту со стороны махачкалинского «Динамо» и еще одного российского клуба.

«Это правда, что несколько клубов из России проявляют интерес к Андрею. Мы ведем переговоры», — сказал агент «РБ Спорт».

25-летний футболист выступает за «Спартак» с лета 2021 года. Контракт Тодороски с сербским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Суботица)
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