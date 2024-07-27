«Динамо» — «Локомотив»: гол Гагнидзе вывел хозяев вперед

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Грузинский полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе забил первый гол в матче 2-го тура РПЛ с «Локомотивом» — 1:0.

Команды встречаются на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

«СЭ» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».