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Нигматуллин: «Можно порадоваться за Довбню, что на закате карьеры перешел в суперклуб»

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о переходе вратаря Александра Довбни в «Спартак».

«Такая история, как опытный третий-четвертый вратарь, присутствует в некоторых английских и других европейских командах. Сложно сказать, чем это обусловливается. Может быть, просто традициями. Гораздо полезнее, чтобы рядом был молодой и перспективный голкипер: наблюдать за ним и расти. В данном случае можно порадоваться за Довбню, что на закате карьеры перешел в суперклуб. Но здесь мало спортивной составляющей, это определенный стандарт того, как видит вратарский цех новый главный тренер «Спартака», — сказал Нигматулин «СЭ».

26 июля «Спартак» объявил о подписании контракта сроком на один год с 37-летним Довбней. Голкипер известен по выступлениям за московское «Торпедо», «СКА-Хабаровск», «Оренбург» и «Ротор», в общей сложности на его счету 51 матч в РПЛ.

Константин Передерий

Александр Довбня (Спартак)
Руслан Нигматуллин
ФК Спартак (Москва)
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