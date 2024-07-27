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Сегодня, 17:54

Николич сообщил, что решение о будущем Чалова будет принято в ближайшие дни

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о будущем нападающего армейцев Федора Чалова после победы над «Пари НН» (3:0) во 2-м туре РПЛ.

«Вопрос по Чалову не ко мне. У нас с ним теплые отношения, говорим с глазу на глаз. Он хороший футболист, который давно играет за ЦСКА и он выкладывается всегда. Решение будет принято в ближайшие дни. Если он останется в ЦСКА, будет супер, если он уйдет — пожелаем ему удачи», — сказал Николич журналистам.

21 июля стало известно, что 26-летний Чалов близок к подписанию контракта с греческим ПАОКом на 3 года. Соглашение форварда с ЦСКА рассчитано до лета 2025 года.

Команда Марко Николича после 2-го тура РПЛ набрала 4 очка. В следующем матче армейцы дома сыграют с «Оренбургом».

Федор Чалов
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
2
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
3
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
4
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
5
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
8
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
11
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
14
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
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