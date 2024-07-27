Николич сообщил, что решение о будущем Чалова будет принято в ближайшие дни
Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о будущем нападающего армейцев Федора Чалова после победы над «Пари НН» (3:0) во 2-м туре РПЛ.
«Вопрос по Чалову не ко мне. У нас с ним теплые отношения, говорим с глазу на глаз. Он хороший футболист, который давно играет за ЦСКА и он выкладывается всегда. Решение будет принято в ближайшие дни. Если он останется в ЦСКА, будет супер, если он уйдет — пожелаем ему удачи», — сказал Николич журналистам.
21 июля стало известно, что 26-летний Чалов близок к подписанию контракта с греческим ПАОКом на 3 года. Соглашение форварда с ЦСКА рассчитано до лета 2025 года.
Команда Марко Николича после 2-го тура РПЛ набрала 4 очка. В следующем матче армейцы дома сыграют с «Оренбургом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
2
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
3
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
4
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
5
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
14
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0