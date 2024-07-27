Николич сообщил, что решение о будущем Чалова будет принято в ближайшие дни

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о будущем нападающего армейцев Федора Чалова после победы над «Пари НН» (3:0) во 2-м туре РПЛ.

«Вопрос по Чалову не ко мне. У нас с ним теплые отношения, говорим с глазу на глаз. Он хороший футболист, который давно играет за ЦСКА и он выкладывается всегда. Решение будет принято в ближайшие дни. Если он останется в ЦСКА, будет супер, если он уйдет — пожелаем ему удачи», — сказал Николич журналистам.

21 июля стало известно, что 26-летний Чалов близок к подписанию контракта с греческим ПАОКом на 3 года. Соглашение форварда с ЦСКА рассчитано до лета 2025 года.

Команда Марко Николича после 2-го тура РПЛ набрала 4 очка. В следующем матче армейцы дома сыграют с «Оренбургом».