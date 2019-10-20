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«Динамо» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы

17:47
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«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч 13-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнет нападающий бело-голубых Кирилл Панченко и форвард «быков» Магомед-Шапи Сулейманов.

Состав «Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун;

Запасные: Лещук, Шепляков, Евгеньев, Калинин, Соснин, Грулев, Кардозу, Хильемарк, Обольский, Шейдаев.

Состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Олссон, Намли, Вилена, Ари, Сулейманов, Берг;

Запасные: Крицюк, Марков, Фьолусон, Камболов, Фернандеш, Уткин.

«Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. «Краснодар» с 26 баллами располагается на 5-й строчке.

Динамо — Краснодар

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