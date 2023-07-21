«Динамо» — «Краснодар»: Батчи довел счет до разгромного

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи довел до разгромного счет в матче против «Динамо» в первом туре РПЛ — 3:0.

На 53-й минуте полузащитник быков перехватил мяч после ошибки защитника бело-голубых Эли Дасы и перебросил Антона Шунина.

Игра проходит на «ВТБ Арене» в Москве.