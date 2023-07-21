«Динамо» — «Краснодар»: Батчи довел счет до разгромного
Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи довел до разгромного счет в матче против «Динамо» в первом туре РПЛ — 3:0.
На 53-й минуте полузащитник быков перехватил мяч после ошибки защитника бело-голубых Эли Дасы и перебросил Антона Шунина.
Игра проходит на «ВТБ Арене» в Москве.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
|
Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1
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