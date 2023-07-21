«Динамо» — «Краснодар»: Смолов сократил отставание бело-голубых в счете

Нападающий «Динамо» Федор Смолов забил первый гол команды в сезоне-2023/24 в матче против «Краснодара» в первом туре РПЛ — 1:3.

Игра проходит на «ВТБ Арене» в Москве.