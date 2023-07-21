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Орещук: «Бальбуэна в прошлом году уехал из «Динамо», а теперь ему дают капитанскую повязку»

Мария Гусева
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от выступления бело-голубых в сезоне-2023/24.

«В новом сезоне хочется, чтобы команда двинулась вперед и на ступеньку выше стала, — цитирует Metartings.ru Орещука. — Единственное, я не понял, почему стоит задача быть в пятерке? У такого клуба, как минимум, должна стоять задача быть в тройке по итогам сезона. Надеюсь, что «Динамо» выиграет какой-то титул, поборются за Кубок России. Я сегодня увидел новость, что Бальбуэна будет капитаном в новом сезоне. В том году, человек собрал вещи и уехал, сейчас у него не было предложений, он вернулся в «Динамо», и ему дают повязку. Есть российские ребята, которые давно в клубе и достойны повязки. Это решение Лички, его не стоит обсуждать. Для центральной зоны — это очень сильное укрепление, хоть здесь пожаров не будет. Если купят мексиканца, будет вообще здорово. Я не думаю, что нужны команде сильно большие перемены, команда укомплектована. Спортивный директор сделал свою работу, можно отдыхать. С таким составом нужно быть в тройке. Когда команда заняла третье место, состав был похоже».

Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс» на правах аренды. Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба. 21 июля стало известно, что он снова стал капитаном «Динамо».

Источник: Metaratings.ru
Роман Орещук
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