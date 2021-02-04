Генеральный директор «Локомотива» указал на вопрос выживания российского футбола

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил 4 февраля после внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС), что перед российским футболом стоит вопрос выживания.

«Сегодня перед российским футболом в первую очередь стоит вопрос выживания. Мы видим, как каждый год закрываются футбольные клубы. Я, как руководитель «Локомотива», не знаю, будем ли мы играть с «Тамбовом». Вопрос выживания клубов — первоочередный на повестке дня. Другой вопрос — создание материальной базы для клубов, чтобы они самостоятельно зарабатывали», — сказал Леонченко.

Функционер выразил надежду на то, что футбольные лиги совместно с РФС смогут решить вопрос материальной базы. По его словам, этот процесс в данный момент находится на низком уровне из-за низких коммерческих доходов в РПЛ и ФНЛ. Леонченко добавил, что это не связано с квалификацией главы РПЛ Сергея Прядкина, а с вопросом устройства футбольного хозяйства.

25 января генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что команда с высокой долей вероятности снимется с чемпионата России и прекратит существование. После 19 туров РПЛ «Тамбов» занимает последнее в турнирной таблице. Клуб имеет серьезные финансовые проблемы. Президент РФС Александр Дюков заявил 4 февраля, что клуб может быть снят с соревнований с сезона-2021/22.