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«Динамо» из Махачкалы подпишет контракт с грузинским защитником Табидзе

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Защитник «Уфы» Джемал Табидзе в борьбе с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.
Фото Global Look Press

Махачкалинское «Динамо» в ближайшее время объявит о подписании контракта с грузинским защитником Джемалом Табидзе.

В сезоне-2023/24 футболист выступал за греческий «Панетоликос». 28-летний защитник провел 7 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом. Игрок покинул команду по истечении срока контракта. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Табидзе в 500 тысяч евро.

Ранее грузин уже выступал в России — в «Урале» и «Уфе». За уфимцев он провел 90 матчей во всех турнирах. В том числе в квалификации Лиги Европы в сезоне-2018/19.

Джемал Табидзе
ФК Динамо (Махачкала)
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2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
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 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
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 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
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12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
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