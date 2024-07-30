Бывший защитник «Ростова» Бут заявил, что политическая ситуация в мире не повлияла на его отношение к России

Бывший защитник сборной ЮАР и «Ростова» Мэттью Бут заявил, что политическая ситуация в мире не повлияла на его отношение к России.

— Многие иностранцы до сих пор боятся приезжать в Россию из-за политической ситуации. Почему у тебя не так?

— Потому что я не политик. Я убежден, что спорт и политику нельзя смешивать. За все время в России я ни разу не чувствовал себя небезопасно или как-то плохо. Даже когда в 2022-м году ситуация в мире поменялась, вопрос о том, чтобы больше никогда не приезжать в Россию, вообще не стоял. Друзья и близкие в курсе моей позиции.

— То есть они тебя не отговаривали от поездки в Россию?

— Наоборот — им всегда было интересно, что это за страна. Я им как-то сказал: «Представьте: вы садитесь в самолет, летите девять часов и приземляетесь все в той же стране. Вот это Россия!» — цитирует Бута Sport24.

Экс-игрок выступал за «Ростов» в с 2002 по 2004 год и за «Крылья Советов» в 2004 по 2008 год.