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Бывший защитник «Ростова» Бут заявил, что политическая ситуация в мире не повлияла на его отношение к России

Виктория Кравченко
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Бывший защитник сборной ЮАР и «Ростова» Мэттью Бут заявил, что политическая ситуация в мире не повлияла на его отношение к России.

— Многие иностранцы до сих пор боятся приезжать в Россию из-за политической ситуации. Почему у тебя не так?

— Потому что я не политик. Я убежден, что спорт и политику нельзя смешивать. За все время в России я ни разу не чувствовал себя небезопасно или как-то плохо. Даже когда в 2022-м году ситуация в мире поменялась, вопрос о том, чтобы больше никогда не приезжать в Россию, вообще не стоял. Друзья и близкие в курсе моей позиции.

— То есть они тебя не отговаривали от поездки в Россию?

— Наоборот — им всегда было интересно, что это за страна. Я им как-то сказал: «Представьте: вы садитесь в самолет, летите девять часов и приземляетесь все в той же стране. Вот это Россия!» — цитирует Бута Sport24.

Экс-игрок выступал за «Ростов» в с 2002 по 2004 год и за «Крылья Советов» в 2004 по 2008 год.

Источник: Sport24
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 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
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 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
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 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
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