«Динамо» и «Ротор» сыграли вничью, Волгоград набрал первое очко после возвращения в РПЛ
«Динамо» и «Ротор» сыграли вничью в матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ — 0:0. Бело-голубые вторую игру подряд проводят на ноль.
Волгоградцы набрали первые очки после возвращения в премьер-лигу. Последний раз они брали очки в элитном дивизионе 30 октября 2004 года. Примечательно, что тогда «Ротор» тоже играл с «Динамо», и встреча также завершилась нулевой ничьей, правда, не в Москве, а в Волгограде.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
2-й тур
«Динамо» (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — 0:0
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев, Евгеньев, Каборе, Фомин, Шиманьски (Карапузов, 71), Игбун (Филипп, 46), Комличенко, Нжи.
«Ротор»: Довбня, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов (Байрыев, 87), Султонов, Жигулев, Муллин, Макаров.
Предупреждения: Макаров, 23. Игбун, 45. Гогуа, 45+1. Кожемякин, 51. Нжи, 70. Жигулев, 71. Султонов, 74. Каборе, 88.
Судьи: Панин (Дмитров). Чельцов (Москва), Сейфетдинов (Казань).
15 августа. Москва. Стадион «Динамо».
Дополнительная информация:
https://sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/