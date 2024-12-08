«Динамо» и «Химки» сыграют красным мячом

В московском «Динамо» сообщили, что в матче 18-го тура против «Химок» будут использоваться красные мячи.

Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начало — в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

После 17 матчей бело-голубые занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. «Химки» — на 13-м месте с 16 баллами.