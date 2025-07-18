Агент Угальде подтвердил, что «ПСЖ» интересовался форвардом «Спартака»

Курт Морсинк, агент форварда «Спартака» Манфреда Угальде, рассказал об интересе к игроку со стороны «ПСЖ».

«ПСЖ» был одним из клубов, с которым у нас были очень серьезные переговоры. Это был один из многих клубов. Дело в том, что 20 миллионов евро в условиях финансового фэйр-плей и ситуации с Россией, о которой мы знали, немного ограничивает круг команд. Но «ПСЖ» — одна из тех, у которой есть зеленый свет для переговоров с Россией, как и у «Фейеноорда», — приводит слова Морсинка Estadio TD+.

В прошедшем сезоне 23-летний костариканец стал лучшим бомбардиром РПЛ. На его счету 17 голов в 29 матчах. После зимней паузы Угальде забил 2 мяча в 11 матчах чемпионата России.