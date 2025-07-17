«Динамо» и «Фламенго» возобновили переговоры по переходу Карраскаля

Как стало известно «СЭ», «Фламенго» возобновил переговоры с «Динамо» по переходу Хорхе Карраскаля. Позиции сторон сближаются, шансы на трансфер растут. Главным вопросом остаются гарантии получения средств российской стороной.

2 июля бразильский журналист Хулио Мигель Нету сообщил, что «Фламенго» договорился о покупке Карраскаля у «Динамо» за 14 миллионов евро. Инсайдер утверждал, что бразильский клуб заплатит за 27-летнего футболиста 12 миллионов евро в рассрочку, еще 2 миллиона евро будут включены в сделку в виде бонусов.

Карраскаль выступает за «Динамо» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач. Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.