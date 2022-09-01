Источник: «Динамо» и «Челси» согласовали трансфер Захаряна

«Динамо» приняло предложение «Челси» по трансферу полузащитника Арсена Захаряна.

Как сообщает «Чемпионат», сторонам осталось решить технические детали перехода. Также лондонскому клубу еще необходимо согласования личные условия контракта с игроком. По условиям трансфера Захарян останется в фактической аренде в «Динамо» до момента, когда на счет московского клуба переведут деньги. Скорее всего, 19-летний футболист будет в «Динамо» до зимы.

Ранее «СЭ» сообщал, что со стороны Футбольной ассоциации Англии на данный момент нет никаких блокировок возможного трансфера Захаряна в «Челси».

25 августа «СЭ» стало известно, что лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

Трансферное окно в АПЛ закрывается в ночь на 2 сентября в 01.00 по московскому времени.

В текущем сезоне Захарян провел за «Динамо» 7 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.