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Источник: «Динамо» и «Челси» согласовали трансфер Захаряна

«Чемпионат»: «Динамо» и «Челси» согласовали трансфер Захаряна
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото ФК «Динамо»

«Динамо» приняло предложение «Челси» по трансферу полузащитника Арсена Захаряна.

Как сообщает «Чемпионат», сторонам осталось решить технические детали перехода. Также лондонскому клубу еще необходимо согласования личные условия контракта с игроком. По условиям трансфера Захарян останется в фактической аренде в «Динамо» до момента, когда на счет московского клуба переведут деньги. Скорее всего, 19-летний футболист будет в «Динамо» до зимы.

Ранее «СЭ» сообщал, что со стороны Футбольной ассоциации Англии на данный момент нет никаких блокировок возможного трансфера Захаряна в «Челси».

25 августа «СЭ» стало известно, что лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

Трансферное окно в АПЛ закрывается в ночь на 2 сентября в 01.00 по московскому времени.

В текущем сезоне Захарян провел за «Динамо» 7 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4803959-dinamo-i-chelsi-soglasovali-transfer-zaharyana.html
Арсен Захарян
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