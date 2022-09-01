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Агент Захаряна Пимента опровергла согласование трансфера игрока в «Челси»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна Рафаэла Пимента в разговоре с «СЭ» опровергла согласование трансфера игрока между московским клубом и «Челси».

«Еще ничего не согласовали. Надеюсь, что все сложится», — сказала Пимента «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Динамо» приняло предложение «Челси» по трансферу полузащитника.

25 августа «СЭ» стало известно, что лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

Трансферное окно в АПЛ закрывается в ночь на 2 сентября в 01.00 по московскому времени.

В текущем сезоне Захарян провел за «Динамо» 7 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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