«Динамо» — «Динамо» Махачкала: Миранчук забил третий гол гостям после сольного прохода Окишора

Московское «Динамо» забило третий гол в матче 3-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 3:1.

Встреча проходит в Москве на «ВТБ Арене».

На 90+3-й минуте отличился полузащитник хозяев Антон Миранчук после сольного прохода 19-летнего хавбека бело-голубых Виктора Окишора.