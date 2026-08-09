Маринкин стал самым молодым игроком «Динамо», забившим дальним ударом в РПЛ, со времен Захаряна

Полузащитник московского «Динамо» Тимофей Маринкин отметился голом в матче против махачкалинского «Динамо» в 3-м туре РПЛ.

На 77-й минуте Маринкин забил ударом из-за штрафной свой дебютный гол за «Динамо». 18-летний хавбек стал самым молодым игроком бело-голубых со времен Арсена Захаряна, забившим гол дальним ударом, сообщает Opta Sports.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.