«Динамо» — ЦСКА: вышедший на замену Гладышев удален с поля
Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев получил красную карточку во втором тайме матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА.
Вышедший на замену форвард сначала получил желтую карточку, а через несколько минут получил повторное предупреждение.
Причем вторую желтую карточку он получил за неспортивное поведение.
Отметим, что ранее с поля был удален полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
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