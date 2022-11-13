«Динамо» — ЦСКА: вышедший на замену Гладышев удален с поля

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев получил красную карточку во втором тайме матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА.

Вышедший на замену форвард сначала получил желтую карточку, а через несколько минут получил повторное предупреждение.

Причем вторую желтую карточку он получил за неспортивное поведение.

Отметим, что ранее с поля был удален полузащитник ЦСКА Иван Обляков.