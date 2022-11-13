«Динамо» — ЦСКА: Фомин не забил пенальти Акинфееву. Обляков получил красную карточку

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков красную карточку в матче 17-го тура РПЛ с «Динамо».

Он нарушил правила в своей штрафной на форварде ЦСКА Константине Тюкавине.

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал Облякову желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

Пенальти исполнять вызвался полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. Однако он не смог переиграть голкипера красно-синих Игоря Акинфеева.