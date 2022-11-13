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Сегодня, 21:15

Карпин ответил на вопрос о возможных трансферных изменениях в «Ростове» зимой

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможных изменениях в команде в зимнее трансферное окно.

— Глебов очень хорош. Не говорили руководству, что «Ростову» нельзя его упускать?

— Такой разговор был не о Глебове, а обо всех игроках «Ростова». Ни один футболист, который нам нужен, не уйдет.

— То есть зимой трансферов на выход не будет?

— Нет, кто-то будет. Но тот, кто нам не совсем нужен. Игроки, которые нужны, не уйдут. Мы сейчас заговорили о Глебове, а придут к нам и дадут 100 миллионов евро — придется его отпустить. Заоблачные предложения, от которых невозможно отказаться, — естественно, да. Но не думаю, что такие предложения поступят.

После 17 туров РПЛ «Ростов» Карпина занимает третье место в турнирной таблице с 35 очками.

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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 0
Лацио 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 5 : 1
13.11 16:30
Химки – Сочи
 0 : 2
13.11 19:30
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