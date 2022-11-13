Карпин ответил на вопрос о возможных трансферных изменениях в «Ростове» зимой

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможных изменениях в команде в зимнее трансферное окно.

— Глебов очень хорош. Не говорили руководству, что «Ростову» нельзя его упускать?

— Такой разговор был не о Глебове, а обо всех игроках «Ростова». Ни один футболист, который нам нужен, не уйдет.

— То есть зимой трансферов на выход не будет?

— Нет, кто-то будет. Но тот, кто нам не совсем нужен. Игроки, которые нужны, не уйдут. Мы сейчас заговорили о Глебове, а придут к нам и дадут 100 миллионов евро — придется его отпустить. Заоблачные предложения, от которых невозможно отказаться, — естественно, да. Но не думаю, что такие предложения поступят.

После 17 туров РПЛ «Ростов» Карпина занимает третье место в турнирной таблице с 35 очками.