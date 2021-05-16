В воскресенье, 16 мая, состоится заключительный тур Тинькофф чемпионата России, в рамках которого «Ахмат» на своем поле примет «Спартак». Начало всех матчей 30-го тура — в 14.00 по московскому времени.

Красно-белые обыграли соперника со счетом 2:0 в рамках первого круга. Сейчас команда Доменико Тедеско борется за второе место в турнирной таблице. Для того, чтобы завершить чемпионат с серебром «Спартаку» достаточно не проиграть «Ахмату».

Турнирную таблицу РПЛ перед стартом 30-го тура можно посмотреть здесь

Следить за матчем «Ахмат» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Спартак»