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«Динамо» — ЦСКА: Файзуллаев открыл счет в московском дерби

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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев открыл счет в матче 11-го тура РПЛ с московским «Динамо» — 1:0.

Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
2
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
3
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
6
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
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 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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Динамо Мх

 5 1 0
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