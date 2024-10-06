«Краснодар» — «Химки»: Заболотный получил рассечение головы в столкновении с Костой

Форвард «Химок» Антон Заболотный получил повреждение в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара».

33-летний россиянин в прыжке столкнулся головами с защитником Диегой Костой и получил рассечение головы. Игроку оказали медицинскую помощь и замотали голову бинтом.