Тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал слухи о своей отставке
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи о своем увольнении из самарского клуба.
В воскресенье, 6 октября, «Крылья» потерпели выездное поражение от «Локомотива» (0:1) в 11-м туре чемпионата России.
«Руководство не говорило, что мы играем плохо, что нужно выйти на какое-то количество очков. Что касается информации, мы читаем. Все-таки это серьезный вброс. Наш генеральный директор делал опровержение. Я благодарен ребятам, в такой ситуации очень трудно настраиваться на матчи. Сейчас наши ребята показали хороший футбол. У меня с руководством не было разговоров. Да, мы читаем, написано, что что-то произойдет в понедельник, наверное, произойдет, но мы на четыре дня ребят отпустили.
В следующем матче «Крылья Советов» 20 октября встретятся на выезде с «Оренбургом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
2
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
3
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
6
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|3 : 0
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|2 : 0
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|1 : 1
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 0
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2