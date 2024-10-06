Тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал слухи о своей отставке

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи о своем увольнении из самарского клуба.

В воскресенье, 6 октября, «Крылья» потерпели выездное поражение от «Локомотива» (0:1) в 11-м туре чемпионата России.

«Руководство не говорило, что мы играем плохо, что нужно выйти на какое-то количество очков. Что касается информации, мы читаем. Все-таки это серьезный вброс. Наш генеральный директор делал опровержение. Я благодарен ребятам, в такой ситуации очень трудно настраиваться на матчи. Сейчас наши ребята показали хороший футбол. У меня с руководством не было разговоров. Да, мы читаем, написано, что что-то произойдет в понедельник, наверное, произойдет, но мы на четыре дня ребят отпустили.

В следующем матче «Крылья Советов» 20 октября встретятся на выезде с «Оренбургом».