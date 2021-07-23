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Зарема Салихова рассказала, каким должен быть идеальный тренер

18:17
Зарема Салихова. Фото РИА Новости
Зарема Салихова. Фото РИА Новости
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Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, каким должен быть идеальный тренер.

«Тренер рождается, чтобы его уволили, причем чтобы это проделали с таким чувством, словно исполнили какой-то важнейший публичный ритуал», — читаю я в занимательной книге о футболе. В случае со Станиславом Черчесовым все обряды совершил он сам. Такое сакральное тренерское жертвоприношение несомненно войдет в историю российского футбольного пиара», — написала жена Федуна.

Салихова отметила, что каждый тренер должен уметь общаться с прессой. Девушка привела в пример пресс-конференцию экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Помню, как меня сначала затошнило, заболела голова. Я думала, что кровь пойдет из ушей, поэтому спустя 45 мин я была вынуждена выключить телевизор. На эмоциях даже забросила «телеграм» до дня X, пока не объявили, что у Сборной будет новый тренер», — добавила Зарема.

Также Салихова заявила, что для нее идеальный пример тренер — Доменико Тедеско, который по окончании сезона-2020/21 покинул «Спартак».

«Эмоции, страсть, стихия на бровке — это про него. Элегантные костюмы, модные кардиганы и умение сделать себе прическу перед игрой — это тоже часть имиджа, которым, к сожалению, мало кто занимается из представителей отечественной тренерской школы», — добавила девушка.

Завтра, 24 июля, московский «Спартак» в Казани сыграет с «Рубином» в 1-м туре Тинькофф РПЛ сезона-2021/22.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Динамо

Обе забьют - да

28%

2.00

ТБ 2.0

25%

1.87

П2

18%

2.65
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Зенит

ТБ 2.5

30%

1.70

Ф2 (-1,5)

27%

2.03

Ф2 (-1.0)

22%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Спартак

П2

27%

2.20

Обе забьют - да

23%

1.81

1X

19%

1.72

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Виктория Кравченко все материалы автора

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