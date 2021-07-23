Зарема Салихова рассказала, каким должен быть идеальный тренер
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, каким должен быть идеальный тренер.
«Тренер рождается, чтобы его уволили, причем чтобы это проделали с таким чувством, словно исполнили какой-то важнейший публичный ритуал», — читаю я в занимательной книге о футболе. В случае со Станиславом Черчесовым все обряды совершил он сам. Такое сакральное тренерское жертвоприношение несомненно войдет в историю российского футбольного пиара», — написала жена Федуна.
Салихова отметила, что каждый тренер должен уметь общаться с прессой. Девушка привела в пример пресс-конференцию экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Помню, как меня сначала затошнило, заболела голова. Я думала, что кровь пойдет из ушей, поэтому спустя 45 мин я была вынуждена выключить телевизор. На эмоциях даже забросила «телеграм» до дня X, пока не объявили, что у Сборной будет новый тренер», — добавила Зарема.
Также Салихова заявила, что для нее идеальный пример тренер — Доменико Тедеско, который по окончании сезона-2020/21 покинул «Спартак».
«Эмоции, страсть, стихия на бровке — это про него. Элегантные костюмы, модные кардиганы и умение сделать себе прическу перед игрой — это тоже часть имиджа, которым, к сожалению, мало кто занимается из представителей отечественной тренерской школы», — добавила девушка.
Завтра, 24 июля, московский «Спартак» в Казани сыграет с «Рубином» в 1-м туре Тинькофф РПЛ сезона-2021/22.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю