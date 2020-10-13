Немецкий журналист телеканала Sky Александр Боненгель, который хорошо знаком с будущим тренером «Динамо» Сандро Шварцем, поделился мнением о выборе бело-голубых.

— Для болельщиков «Динамо» Шварц — ноунейм. В Германии не так?

— Определенно не ноунейм. При этом было бы удивительно, если бы он возглавил топ-клуб в бундеслиге. Для этого надо сделать чуть больше.

— В какой футбол теперь будет играть московский клуб?

— Если судить по «Майнцу», то в очень атакующий и зрелищный. С высоким прессингом, первым номером. В Германии Шварц не боялся никого — ни «Баварии», ни «Лейпцига». Играть от обороны, терпеливо дожидаясь ошибок соперника — не для него. Возможно, учитывая подбор исполнителей в «Майнце», это было слишком рискованно. Но не думаю, что Сандро изменит себе в России. (Константин Алексеев)

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