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«Динамо» будет играть в атакующий и зрелищный футбол". Немецкий журналист — о приходе Шварца в московский клуб

16:00
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Немецкий журналист телеканала Sky Александр Боненгель, который хорошо знаком с будущим тренером «Динамо» Сандро Шварцем, поделился мнением о выборе бело-голубых.

— Для болельщиков «Динамо» Шварц — ноунейм. В Германии не так?

 — Определенно не ноунейм. При этом было бы удивительно, если бы он возглавил топ-клуб в бундеслиге. Для этого надо сделать чуть больше.

— В какой футбол теперь будет играть московский клуб?

 — Если судить по «Майнцу», то в очень атакующий и зрелищный. С высоким прессингом, первым номером. В Германии Шварц не боялся никого — ни «Баварии», ни «Лейпцига». Играть от обороны, терпеливо дожидаясь ошибок соперника — не для него. Возможно, учитывая подбор исполнителей в «Майнце», это было слишком рискованно. Но не думаю, что Сандро изменит себе в России. (Константин Алексеев)

Полностью интервью с журналистом телеканала Sky о будущем тренере «Динамо» читайте здесь

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