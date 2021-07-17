«Динамо» уверенно обыграло венгерский «Будафоки» в товарищеском матче
«Динамо» обыграл «Будафоки» в товарищеском матче на летнем сборе в Австрии. Встреча завершилась со счетом 3:0.
В составе победителей отличились Константин Тюкавин, Клинтон Нжи и Сильвестр Игбун.
Товарищеские матчи. Клубы
«Динамо» (Москва, Россия) — «Будафоки» (Венгрия) — 3:0 (1:0)
Голы: Тюкавин, 22 (1:0). Нжи, 76 (2:0). Игбун, 80 (3:0).
«Динамо»: Шунин, Лаксальт (Скопинцев, 46), Бальбуэна (Плиев, 62), Евгеньев (Паршивлюк, 62), Варела (Ордец, 62), Моро (Сазонов, 62), Захарян (Нжи, 46), Фомин (Кутицкий, 62), Шиманьски (Галкин, 62), Тюкавин (Гладышев, 46), Лесовой (Игбун, 46).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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