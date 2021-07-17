«Зенит» — «Локомотив»: все голы матча
«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0 матче за Суперкубок России. В составе питерского клуба отличились Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин.
27-я минута: гол Кузяева
57-я минута: гол Азмуна
83-я минута: гол Ерохина
Матч проходил в Калининграде на одноименном стадионе. В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России, а «Локомотив» выиграл Кубок страны.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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