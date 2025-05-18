«Динамо» — «Акрон»: Маухуб вывел хозяев вперед на 90+1-й минуте

Нападающий «Динамо» Эль Мехди Маухуб вывел свою команду вперед в матче 29-го тура РПЛ против «Акрона» — 2:1.

Марокканец отличился на 90+1-й минуте.

Гол в ворота «Акрона» стал для 21-летнего Маухуба восьмым в сезоне-2024/25 во всех турнирах.