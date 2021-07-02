Зелимхан Бакаев: «Главное, что «Спартак» играет в пас. Мне комфортно, когда все низом»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера Руя Витории.

— Насколько тебе тренировки Руи Витории, та позиция, которую он для тебя выбирает — десятка, удобны? Насколько это гол, который ты сейчас забил, следствие того, что тебе сейчас удобнее, лучше играть в этой схеме?

— Самое главное, что мы играем в футбол, который мне привычен. Из-за этого мне без разницы, какая схема. Главное, что мы играем в пас, и мне комфортно, когда все низом. Из-за это и получается лучше, чем раньше, — сказал Бакаев «СЭ».

— Показалось, что тот, кто играл сегодня десятку, иногда даже поднимался вторым форвардом.

— Я более в оттяжке. У нас десятка более в оттяжке действует, но иногда можем и с нападающим подменяться. У нас гибкая схема. Так что у нас тренер не говорит стоять на одной позиции. Можем по всему фронту двигаться.

— То есть фланги иногда меняются тоже местами?

— Да, как-то так.

В товарищеском матче «Спартак» сыграл вничью с словенским клубом «Браво» (2:2) на сборе в Австрии. Бакаев стал автором одного из голов красно-белых.