Станкович: «Моя задача сделать «Спартак» лучше, биться на всех фронтах»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал о целях, которые были перед ним поставлены на сезон-2024/25.

— Томаш уходит от конкретики, когда вам звонили, проговаривали вопрос контракта, чего от вас хотели? Была ли проговорена конкретная задача на сезон?

— В принципе, уже отвечал на вопрос. Когда ты тренируешь такой большой клуб, нет конкретной цели. Ты должен биться на всех фронтах. По-другому быть не может. Надо стараться достичь всех целей.

— Всех целей — победа во всех турнирах?

— Прежде всего не очень понимаю тон, когда вы задаете вопросы, почему именно так. Мы пришли пообщаться, а не ссориться. Моя задача сделать «Спартак» лучше. Мы постараемся это сделать. Не очень понимаю, что означает такой ваш тон.

— То есть цель — победа во всех турнирах?

— Да, это так.

«Спартак» в мае подписал контракт с 45-летним Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».